Donnez du style à votre Apple Watch avec un nouveau bracelet

Certainement que plusieurs personnes parmi vous ont reçu une Apple Watch en cadeau de Noël. C’est alors l’occasion de peut-être lui donner un style qui vous correspond.

Et on profite justement du premier des soldes pour vous présenter deux bracelets que nous avons reçu en test : le bracelet Velcro en Nylon Tissé et le bracelet à Maillons métalliques. Respectivement vendus 59 € et 399 € chez Apple, vous les trouverez à seulement 12,90 € et 29,90 € chez GSM55. De plus, la boutique propose en ce moment jusqu’à 70% de remise sur de nombreux produits, donc n’hésitez pas à y aller faire un tour, vous y trouverez votre bonheur aussi bien pour votre Apple Watch, iPhone, iPad et plein d’autres appareils de différentes marques.

Ces deux bracelets ont un style bien différent mais il convient de souligner que pour le prix, on peut s’offrir les deux, et utiliser l’un ou l’autre en fonction de son humeur ou encore de la sortie prévue.

La version en Nylon est très confortable, l’idéal pour vos activités sportives. Bien que confortable aussi, le modèle à Maillons métalliques se veut plus classe, mais aussi un peu plus lourd à porter (normal !). Dans les deux cas, ces bracelets ont un avantage important, celui d’être facile à mettre et à enlever en toute en sécurité. Les deux sont en effet conçus de façon à ce que les deux parties des bracelets restent solidaires l’une de l’autre. Il suffit de glisser son poignet dans le bracelet et de l’attacher sans prendre le risque de faire tomber l’Apple Watch si le bracelet vous glisse des mains.

Le modèle ne Nylon dispose d’un velcro suffisamment fiable pour assurer un parfait maintien tout au long de la journée, même dans le cas d’activités sportives. Jamais à aucun moment, l’Apple Watch ne s’est décrochée, un signe de fiabilité incontestable pour nous.

Si vous souhaitez plutôt donner un peu plus de style à votre Apple Watch, alors le bracelet à Maillons métalliques est un excellent choix. Précisons qu’un petit outil est livré avec le bracelet pour que vous puissiez l’ajuster à la bonne taille de votre poignet. L’outil ressemble à celui de qui sert à enlever le tiroir SIM de l’iPhone.

Vous serez d’accord avec moi pour dire que l’Apple Watch Series 4 avec ce bracelet est vraiment élégant. Bien sûr, il est disponible pour tous les modèles et toutes les tailles, tout comme la version en Nylon. Vous trouverez même d’autres coloris si vous n’êtes pas fan du noir ou de la couleur citron vert.

Alors si vous êtes aussi intéressé que nous par le fait d’avoir plusieurs bracelets Apple Watch, nous vous invitons à faire votre shopping chez GSM55. Vous découvrirez même d’autres modèles intéressants, autant par les couleurs, les finitions et surtout par les prix très très abordables de la boutique.

› Bracelet Velcro en Nylon Tissé : 12,90 €

› Bracelet à Maillons métalliques : 29,90 €

