Selon Tim Cook, l’écosystème Apple n’a jamais été aussi fort

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a participé à l’émission “Mad Money” sur la CNBC, animée par Jim Cramer. Durant cette entrevue, Cook a déclaré que des facteurs tels que les faibles ventes en Chine et le programme de remplacement des batteries de l’iPhone avaient un impact négatif sur les résultats du premier trimestre de 2019.

Toutefois, Tim Cook ne manque pas de rappeler que l’écosystème Apple est “probablement sous-évalué” par la concurrence. Apple a toujours été marqué par une culture d’innovation profonde, qui, associée à des clients satisfaits et fidèles, a conduit à réaliser cet écosystème vertueux.

Faisant suite aux rumeurs sur la pseudo crise d’Apple, Cook n’est pas surpris de la chute de l’action d’Apple après la nouvelle rapportant une perte de revenus sur les ventes d’iPhone en Chine, car le marché est “très émotif à court terme”, mais Cook explique qu’Apple se concentre plus sur le long terme.

