Gros succès de l’Apple Watch Series 4, les livraisons repoussées à novembre

Alors que les iPhone XS et XS Max semblent avoir trouvé leur public, l’Apple Watch Series 4 est quant à elle aussi victime de son succès. Sur l’Apple Store en ligne, le délai de livraison est désormais situé entre le 5 et 9 novembre.

Déjà à son lancement, la montre Apple de quatrième génération a vu très rapidement le délai s’allonger entre le 18 au 26 octobre, mais à présent, il va falloir se montrer encore plus patient. On parle d’un bon gros mois. Il est possible d’en trouver dans certains Apple Store, encore faut-il en avoir un à proximité. Si ce n’est pas le cas, il reste encore un peu de stock chez certains revendeurs listés ci-dessous.

Évidemment, toutes les déclinaisons ne sont pas disponibles, il faudra donc faire son choix rapidement. Et si vous hésitez encore, sachez que nous avons posté récemment l’article suivant : Apple Watch Series 4 : Notre prise en main + nos premières impressions. Peut-être vous aidera-t’il dans votre possible achat.

Cdiscount : à partir de 428 €

Darty : à partir de 429 €

Fnac : à partir de 429 €

Boulanger : à partir de 429 €

Apple Store : à partir de 429 €

Orange : à partir de 429 €

RueDuCommerce : à partir de 429 €