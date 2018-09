Apple Watch Series 4 : Notre prise en main + nos premières impressions

C’est avec un peu de retard que l’Apple Watch Series 4 est enfin arrivée à la rédaction d’iPhonote. Dans ce post, nous allons vous faire découvrir la version GPS, boîtier en aluminium gris sidéral de 44 mm avec la Boucle Sport noir, au prix de 459 €.

Déballage de la boîte

Pour cette quatrième déclinaison, Apple a revu le packaging dans son ensemble, à commencer par l’ouverture qui se fait maintenant à l’aide de petites languettes situées de chaque côté. En tirant dessus, l’emballage s’enlève d’un seul coup laissant apparaître la boîte où est logée la montre, le chargeur et le câble de charge, ainsi qu’une seconde boîte plus fine où se trouve le bracelet. En effet, ce dernier n’est plus dans la boîte principale, probablement une astuce pour préparer plus rapidement les commandes.

L’autre nouveauté concerne le petit étui en tissu (style nubuck) où se trouve l’Apple Watch, alors que les précédents modèles étaient protégés par un simple étui cartonné. L’aspect est bien plus classe, ce qui colle parfaitement à l’image de la marque. De plus, on peut lire la taille de la montre à l’arrière de l’étui. Ce n’est qu’un détail, mais cela montre le soin apporté par Apple.

La taille de la boîte a également été revue, elle se veut bien plus petite que celle de l’Apple Watch Series 2. Encore un point positif pour Apple qui cherche toujours à réduire davantage sa consommation de papier, même recyclable.

Nouveau design de la Series 4

À titre de comparaison, on a placé l’Apple Watch Series 2 Nike+ (42 mm) à côté de l’Apple Watch Series 4 (44 mm). On voit très nettement que les bords sont plus arrondis que jamais, que la taille du boîtier est identique, mais son écran est légèrement plus grand. Au niveau de l’épaisseur, l’Apple Watch Series 4 est plus mince, ce qui profite au confort lorsqu’elle est au poignet (certains utilisateurs la portent ailleurs, comme autour du coup, tel un pendentif).

Si vous regardez bien, vous remarquerez également que la couronne est aussi plus fine, tout comme le bouton latéral à peine visible. En effet, celui-ci est désormais à fleur du châssis, là où le bouton sur le précédents modèles ressortait un peu. C’est un excellent point pour les amoureux du design parfait.

Pour affiner le châssis, Apple a bien sûr procédé à quelques autres changements comme le déplacement du micro désormais situé entre la couronne et le bouton latéral.

Les orifices du haut-parleur, à la fois bien plus puissant et doté d’un son très net, se trouvent maintenant sur une seule ligne, contre deux auparavant.

Les capteurs au dos profitent également nouveau look, lequel parait plus au goût du jour, et la finition en cristal de saphir et céramique autour ne fait que renforcer cette impression, comparé à l’aluminium de l’Apple Watch Series 2 Nike+.

Notons au passage un point extrêmement important. Les anciens bracelets conviennent parfaitement à la montre de 2018. Les trois bracelets présentés ci-dessous dates de 2016, et nous n’avons eu aucun mal à les insérer dans la montre. Donc pas d’inquiétude de ce côté, vous pouvez réutiliser sans aucun problème vos bracelets préférés.

Bien que les photos ne permettent pas de se faire une réelle idée sur la qualité des nouveaux cadrans (feu, vapeur, eau), on peut vous dire que c’est juste incroyable d’avoir des aussi jolis rendus sur un aussi petit écran. À ce sujet, il faut savoir que de tels résultats ont été possible car tout est vrai, et tout a été filmé, voyez par vous-même : Making-of des effets “feu, eau, vapeur et Liquid Metal” de l’Apple Watch Series 4 [Vidéo].

Interface

Pas de grand chamboulement sur ce point, l’interface profite d’une interface identique sous watchOS 5 (compatible avec les modèles précédents). En revanche, le lancement et la navigation dans les apps sont plus rapides, comme par exemple dans Apple Plans pour rechercher un itinéraire. Ce nouveau confort a été possible grâce au remplacement de la puce sans fil W2 par la W3 accompagnée du processeur S4 bicœur 64 bits.

Nous devons encore faire différents tests en situation réelle afin de partager avec vous notre expérience sur plusieurs jours, de sorte d’être aussi plus à même de répondre à vos questions.

Autonomie

Concernant l’autonomie, nous n’avons pas encore assez de recul (18h annoncées par Apple) mais y reviendrons dans un prochain post. Idem pour le capteur électrique de fréquence cardiaque (ECG) lequel ne sera actif que plus tard dans l’année après qu’Apple ait reçu les autorisations.

Différents modèles, différents prix

Si vous êtes tenté par cette nouvelle Apple Watch, sachez qu’Apple propose les couleurs argent, or et gris sidéral pour la finition Aluminium – gris, or et noir pour la version acier inoxydable – les prix varient entre 429 € et 849 € en fonction du bracelet, de la taille et avec ou sans la 4G.

L’Apple Watch Series 4 Hermès reste la plus chère avec des prix situés entre 1 299 € et 1 549 €. Bien que les tarifs soient bien plus élevés, rien de change à l’intérieur, c’est le prix du prestige !

