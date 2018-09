Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple racontent leurs années sur l’ancien campus

Wired a publié un article intéressant mettant en vedette des dirigeants d’Apple qui racontent plusieurs anecdotes sur leurs années sur le campus Infinite Loop de la société. Et les références à Steve Jobs ne manquent pas.

Greg Joswiak (VP of product marketing) raconte le transfert sur le nouveau campus Infinite Loop : « Le campus a été construit rapidement et c’était quelque chose de merveilleux. Cela a été un énorme changement pour nous tous, qui sommes passés de petits cubes à de vrais bureaux. Tous les employés qui avaient un bureau pouvaient choisir le nom de leur bureau et il y avait évidemment des choix très étranges comme « Here and There » (Ici et là). »

Scott Forstall déclare que se promener dans les différents bâtiments d’Infinite Loop, c’était comme traverser un labyrinthe : « Ces bâtiments étaient des labyrinthes. Chaque fois que j’emmenais quelqu’un sur le campus, il se perdait. Il n’y a qu’une seule fois où je me souviens de quelqu’un qui ne s’est pas perdu, et c’était lorsque nous travaillions sur un lecteur d’écran pour les personnes ayant un handicap visuel. J’ai amené quelqu’un qui avait besoin d’un chien d’aveugle. Il a demandé à utiliser les toilettes. Chaque fois que cela se produisait, j’attendais parce qu’il se perdrait en essayant de retrouver son chemin. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Cinq minutes plus tard, son chien le ramène dans la pièce. Ce chien d’aveugle était le seul à connaître son chemin dès la première fois. »

Phil Schiller se souvient des moments où des magazines de Macworld et de MacWEEK étaient livrées sur le campus chaque semaine «… parce que les nouvelles ne pouvaient pas être lues sur Internet. Ce n’est que dans ces magazines que nous avons pu percevoir ce que les autres pensaient de nos produits. À cette époque, les choses étaient différentes. Il n’y avait pas de téléphone portable et Internet a vécu ses premières années de vie. Il n’y avait pas beaucoup de nouvelles en ligne. Les magazines étaient un rendez-vous régulier. »

Le premier jour de Tim Cook était très spécial : « Pour entrer, j’ai dû surmonter certains manifestants qui protestaient parce que Steve Jobs avait décidé de mettre fin à la production de Newton. Quand je suis entré, j’ai informé Steve de l’incident et il m’a dit que je n’avais pas à m’inquiéter et que tout était sous contrôle. »

Schiller récolte également que « dans les deux premières années, Jon Rubinstein avait cette tradition amusante où nous nous réunissions un vendredi soir. Il avait une bouteille de scotch dans son tiroir et nous faisions des prises de vue – pas beaucoup, juste une ou deux. Il avait ces petites tasses Dixie, chacune avec votre nom en bas. Avoir une coupe Dixie en plastique avec votre nom dans le tiroir de Jon dans le groupe de matériel était important. »

Mike Slade, assistant personnel de Steve Jobs de 1999 à 2004 : « Je peux probablement compter sur mes doigts le nombre de fois que Steve est entré dans mon bureau. Une fois, il est entré dans mon bureau ferma la porte et dit : « Je dois vous parler de quelque chose de vraiment important. » J’ai dit « Quoi ? » Et Steve me dit que lui et Laurene discutaient du fromage – il ne pensait pas ses enfants ne devaient pass en manger, mais Laurene pensait que c’était une source de protéines. La dernière fois qu’il est venu à mon bureau, c’était à l’automne 2003. Il m’a dit qu’il avait un cancer et il a commencé à pleurer. Et moi avec lui. »