Tim Cook parle des prix des iPhone 2018 : « Nous voulons servir tous nos clients »

Dans une interview avec Nikkei, le PDG d’Apple, Tim Cook, a commenté les prix des nouveaux iPhone Xs/Max/Xr, considérés comme très élevés par la plupart des critiques, en particulier l’iPhone Xs Max.

Avec 1 449 dollars pour le modèle de 512 Go (1 659 € en France), l’iPhone Xs Max est le smartphone le plus cher de son histoire. Voici la réponse de Tim Cook sans détour : « Nous voulons servir tous nos clients. Nous savons qu’il existe une large gamme de produits que les utilisateurs recherchent et une large gamme de prix qu’ils sont prêts à payer. Nous avons présenté le nouvel iPhone Xr à un prix inférieur et avons laissé le prix de l’iPhone Xs inchangé par rapport au modèle précédent. L’iPhone Xs Max est le smartphone le plus grand et le plus puissant jamais conçu par Apple. Il est conçu pour les clients qui ont apprécié les fonctionnalités de l’iPhone X, mais qui recherchent un écran plus grand. »

Il ajoute : « Nous avons toujours pensé que si vous fournissez beaucoup d’innovation et beaucoup de valeur, il existe un segment de clients qui sont prêts à payer pour cela. Nous pensons qu’il existe un nombre d’utilisateurs important pour que nous puissions en faire un business raisonnable. »

En parlant de l’iPhone en général, Cook déclare que « le rôle de l’iPhone est devenu beaucoup plus important dans la vie des gens. »