mSpy expose des millions d’informations iCloud suite une faille de sécurité

mSpy, une société spécialisée dans les logiciels de surveillance et contrôle parental, a révélé une fuite de données iCloud de millions d’utilisateurs en raison d’une faille de sécurité.

La société a au total plus de 2 millions de données entre les achats de produits et les données d’authentification iCloud. Cette fuite d’informations a été provoquée par une base de données non protégée qui rendait les données en question disponibles.

Déconnectée au cours des dernières heures, la base de données contient des millions de données en plus de celles d’iCloud, notamment le nom d’utilisateur, le mot de passe et la clé de cryptage privée de chaque client mSpy qui s’est connecté au site ou a acheté une licence de six mois.

mSpy est une plate-forme d’espionnage, illégale dans de nombreux pays, qui permet aux parents de voir ce que font leurs enfants et qui, vraisemblablement, permet aux partenaires de garder le contrôle. En résumé, l’application vous permet de surveiller « WhatsApp, Snapchat, Facebook et d’autres applications de messagerie » et de suivre les appels, les SMS et les données GPS.

Nous attendons maintenant d’en savoir plus l’étendue des dommages…