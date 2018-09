iPhone XS : un nouveau concept basé sur les dernières fuites [Vidéo]

La semaine dernière, 9to5Mac mettait en lumière plusieurs fuites dont l’une concernait les iPhone XS et XS Plus attendus à la keynote du 12 septembre.

Suite à cela, le designer Lee Gunho a décidé de s’en servir pour créer un nouveau concept vidéo afin de nous offrir un aperçu de ce qui nous attend dans les prochains jours. Il a notamment repris la couleur « or » qu’Apple s’apprête à ajouter aux deux autres coloris de l’iPhone X, à savoir l’argent et le gris sidéral.

Cette vidéo permet aux futurs acheteurs d’avoir une meilleure idée du rendu de ce coloris. Il ne fait d’ailleurs pas du tout bling-bling car la couleur est plus proche du Bronze que du jaune de l’or. Au final, l’aspect est bien plus classe, et d’autant plus sur le châssis en acier.

 

Quant au design, celui-ci ne bouge pas d’un poil. Apple reprend les codes de l’iPhone X de 2017, à la différence qu’un modèle « Plus » de 6,5 pouces viendra compléter la nouvelle gamme d’iPhone de 2018. Cette version devrait notamment permettre aux utilisateurs de retrouver les joies du mode paysage, à la manière des précédentes versions « Plus ». L’iPhone X de 5,8 n’a en effet pas eu droit à cette option, ce qui avait particulièrement agacé les propriétaires.

En clair, les principaux auront lieu à l’intérieur avec de composants de nouvelle génération, comme le processeur A12 et les 4 Go de RAM (contre 3Go sur le X). D’après les rumeurs, les stockages devraient également être légèrement différents. On s’attend à du 64Go, 256 Go, ainsi qu’à un stockage de 512 Go pour les plus gourmands.

Rendez-vous le 12 septembre pour la keynote Apple…