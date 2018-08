Voici les supposés iPhone XS et iPhone XS Plus Gold + Apple Watch Series 4

Maintenant que la keynote Apple du 12 septembre est confirmée, place à la première image des iPhone XS et iPhone XS Plus Gold.

Le site 9to5Mac explique que cette image est authentique. On y voit les deux futurs iPhone OLED dans leur version Or, un coloris déjà évoqué dans les rumeurs. Apple pourrait alors proposer trois couleurs cette année contre deux par l’iPhone X de 2017, à savoir l’argent, le gris sidéral et l’or.

On remarque également que le fond d’écran représente une planète très colorées, une manière pour Apple de mettre en avant les couleurs vives obtenues grâce à l’écran OLED. De toute évidence, cette image devrait probablement rejoindre la bibliothèque d’iOS 12 le mois prochain.

Pour info, l’image est tirée d’une vidéo qu’Apple prévoit de diffuser durant la conférence. Seulement, le flux vidéo était accessible, certainement une erreur d’un employé lors des tests comme Apple le fait avant ses keynotes. 9to5Mac ajoute que la vidéo montrait d’autres nouveautés intéressantes, comme l’arrivée de l’Apple Watch Series 4. Nous en saurons plus dans le courant de la soirée, le site prévoit d’apporter de nouveaux détails.

Voici une autre image tirée de la vidéo. Il s’agit de l’Apple Watch Series 4 de couleur Gold. Et l’écran semble effectivement plus grand, les rumeurs parlent de 15% en plus par rapport aux modèles précédents.

Rendez-vous le mercredi 12 septembre pour découvrir toutes les nouveautés Apple de 2018 à l’occasion de la keynote prévue à 19h (heure française).