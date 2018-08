iPhone 2018 : Apple confirme la keynote du 12 septembre !

Jusqu’ici, ce n’était qu’une rumeur, mais c’est désormais confirmer par Apple. La keynote aura bel et bien lieu le mercredi 12 septembre prochain à 19h, heure française.

La conférence se tiendra dans l’amphithéâtre baptisé Steve Jobs Theater, situé dans l’Apple Park à Cupertino. On note que le slogan de cette année est « Gather round », tel un appel au rassemblement.

Rappelons que trois nouveaux iPhone sont attendus, tout comme l’Apple Watch Series 4 et de nouveaux iPad Pro et MacBook. Apple pourrait également enfin lancer officiellement l’AirPower et les nouveaux AirPods équipés d’un boîtier de charge à induction.