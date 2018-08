Sonos lève le voile sur le tout nouveau Sonos Amp

Sonos dévoile le tout nouveau Sonos Amp destiné aux systèmes audio domestiques intelligents, renforçant ainsi son engagement envers les réseaux d’intégrateurs et domoticiens.

Le Sonos Amp sera disponible dans le monde entier à partir de février 2019. Une nouvelle collaboration avec Sonance, leader en solutions d’intégration audio, portera sur une série d’enceintes encastrables destinées à compléter le Sonos Amp ; Sonos ouvre sa plateforme développeurs et ajoute de nouvelles API de contrôle.

Le tout nouveau Sonos Amp, un hub audio puissant et polyvalent capable de fournir aux enceintes filaires traditionnelles un son provenant de presque toutes les sources. Il les intègre intégralement au système audio Sonos pour la maison, sans fil et simple à utiliser. Le tout nouvel Amp est deux fois plus puissant que son prédécesseur, il prend en charge AirPlay 2 d’Apple et plus de 100 services de streaming, et comprend un port HDMI Arc pour les téléviseurs. Disponible dans le monde entier en Février 2019, il sera vendu au prix de 699 €.

Conçu pour s’intégrer parfaitement dans les supports audiovisuels standard utilisés par les professionnels de l’installation sur-mesure, d’une puissance de 125 watts par canal, il permet d’alimenter jusqu’à quatre enceintes, ce qui est largement suffisant pour les installations les plus exigeantes. Les ports HDMI et source locale intégrés permettent aux TV, platines vinyle, changeurs de CD et autres composants audio de se connecter facilement à l’Amp pour faire partie intégrante du système Sonos.

Le matériel polyvalent et le design de l’Amp ont été développés pour alimenter la plateforme logicielle Sonos. Les nouvelles mises à jour de la plateforme permettent aux installateurs d’incorporer facilement l’Amp dans les installations intégrées intelligentes faites pour la maison, notamment les systèmes d’éclairage intelligents et les systèmes de contrôle centralisés. L’Amp est également compatible avec AirPlay2, ce qui signifie qu’il peut lire, sans fil, la musique et les autres signaux audio provenant de tout appareil fonctionnant sous iOS. Lorsqu’il est connecté sans fil à un appareil avec Alexa intégré tel que le Sonos One ou la Beam, il est possible d’utiliser la commande vocale. Enfin, à l’instar des autres appareils Sonos, l’Amp bénéficiera de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services et de nouvelles intégrations au fil du temps grâce à des mises à jour logicielles gratuites qui permettent aux clients de tirer le meilleur parti de leur enceintes pour les années à venir.

« La croissance de l’Internet du son – la convergence du streaming payant, de la maison intelligente et de l’intelligence artificielle par le biais des technologies vocales – guide tout notre travail, a déclaré Patrick Spence, CEO de Sonos. « Bien que des options plug-and-play telles que la Sonos Beam et le Sonos One soient essentielles, l’intégration audio et son association avec des systèmes d’éclairage et de contrôle de la maison sont tout aussi importants. Nous avons écouté les installateurs et revendeurs spécialisés dans le sur-mesure afin de créer le Sonos Amp, un produit polyvalent conçu pour être au centre de l’expérience audio au sein de la maison intelligente. »

Caractéristiques produit du Sonos Amp :

Plus de puissance. Plus de possibilités. Avec une puissance de 125 watts par canal, l’Amp alimente même les enceintes les plus exigeantes. Vous pouvez maintenant alimenter jusqu’à quatre enceintes au lieu de deux.

Profitez de votre musique, TV et plus encore. L’Amp dispose d’un port HDMI ARC et d’une entrée pour une source audio supplémentaire, pour une expérience d’écoute sur des enceintes posées au sol, un système Home Cinéma intégré ou une platine.

L’Amp dispose d’un port HDMI ARC et d’une entrée pour une source audio supplémentaire, pour une expérience d’écoute sur des enceintes posées au sol, un système Home Cinéma intégré ou une platine. Alimentez le son Home Cinéma. Utilisez l’Amp pour profiter d’un son stéréo sur votre TV ou ajouter des enceintes arrière sans fil à votre système Home Cinema Sonos, Utilisez deux Sonos Amp pour créer un système son surround.

Utilisez l’Amp pour profiter d’un son stéréo sur votre TV ou ajouter des enceintes arrière sans fil à votre système Home Cinema Sonos, Utilisez deux Sonos Amp pour créer un système son surround. Diffusez tout en streaming. Écoutez de la musique, des podcasts, la radio, des livres audio et plus encore. Vous pouvez également lire toute la musique stockée sur votre ordinateur ou vos autres appareils.

Écoutez de la musique, des podcasts, la radio, des livres audio et plus encore. Vous pouvez également lire toute la musique stockée sur votre ordinateur ou vos autres appareils. Fonctionne avec AirPlay. Avec Sonos Amp, diffusez le son d’un iPhone ou iPad via AirPlay 2 sur les enceintes de votre choix du système audio pour la maison.

Avec Sonos Amp, diffusez le son d’un iPhone ou iPad via AirPlay 2 sur les enceintes de votre choix du système audio pour la maison. Choisissez votre méthode de contrôle. Utilisez l’application Sonos sur un téléphone ou une tablette, la télécommande de votre TV, un clavier, AirPlay 2 ou utilisez la commande vocale avec les appareils Amazon Echo et autres appareils avec Alexa intégré.

Utilisez l’application Sonos sur un téléphone ou une tablette, la télécommande de votre TV, un clavier, AirPlay 2 ou utilisez la commande vocale avec les appareils Amazon Echo et autres appareils avec Alexa intégré. Encore plus de façons de personnaliser votre expérience. Grâce aux nouvelles API et aux intégrations plus poussées avec les partenaires de la plateforme Sonos, vous bénéficiez d’un contrôle intelligent de la maison, en toute simplicité.

Grâce aux nouvelles API et aux intégrations plus poussées avec les partenaires de la plateforme Sonos, vous bénéficiez d’un contrôle intelligent de la maison, en toute simplicité. La connexion sans fil en WiFi, ou pas. Profitez de la fiabilité du Wi-Fi , ou connectez l’Amp à un câble Ethernet et désactivez facilement le Wi-Fi dans l’application Sonos.

Profitez de la fiabilité du Wi-Fi , ou connectez l’Amp à un câble Ethernet et désactivez facilement le Wi-Fi dans l’application Sonos. Son stéréo ou double mono. Que vous configuriez l’Amp pour un plan d’étage ouvert ou pour une pièce d’écoute personnalisée, créez la meilleure expérience possible.

Conçu pour une fiabilité à toute épreuve. Avec son dissipateur thermique centralisé, ses entrées d’air et son étage de sortie discret, l’Amp est conçu pour ne pas surchauffer et pour délivrer sa puissance pour longtemps.

Avec son dissipateur thermique centralisé, ses entrées d’air et son étage de sortie discret, l’Amp est conçu pour ne pas surchauffer et pour délivrer sa puissance pour longtemps. Un son pur. L’entrée numérique directe élimine le besoin de conversion analogique, ce qui vous permettra d’obtenir un son clair et sans distorsion pour le streaming de votre musique et votre TV.

L’entrée numérique directe élimine le besoin de conversion analogique, ce qui vous permettra d’obtenir un son clair et sans distorsion pour le streaming de votre musique et votre TV. Des connecteurs d’enceintes personnalisés. Une paire de connexions filetées pour les canaux gauche et droit garantit des performances de qualité supérieure. En outre, elles ont un diamètre standard. Vous pouvez donc les retirer et utiliser vos propres fiches bananes.

Sonos et Sonance collaborent sur l’intégration audio

Sonos et Sonance, leader en solutions d’intégration audio, ont annoncé une collaboration visant à fournir une série de trois enceintes encastrables (murale, au plafond et en extérieur) qui, associés au nouveau Sonos Amp, bénéficieront de fonctionnalités supplémentaires via un logiciel.

Cette collaboration fournira une offre complète pour une installation professionnelle de produits d’intégration audio, en permettant l’activation en exclusivité des fonctionnalités de calibrage d’enceinte Trueplay de Sonos afin d’obtenir le meilleur son pour votre espace, en plus des avantages que présente la plateforme logicielle de Sonos. Le lancement de ces produits, qui seront vendus et commercialisés par Sonos, est prévu pour début 2019.

Plateforme développeurs ouverte et nouvelles API de contrôle

Depuis sa création, Sonos a toujours été une entreprise plateforme. Elle a pour objectif d’offrir à ses clients une liberté de choix inégalée, en adoptant une approche ouverte des services de musique, mais aussi en prenant en charge des dizaines de partenaires supplémentaires côté contenu et contrôle, dont font partie plusieurs services vocaux.

Début septembre, Sonos va aller plus loin dans l’évolution de sa plateforme développeurs en s’ouvrant pleinement à tous les partenaires potentiels. L’entreprise ajoutera également un nouvel ensemble d’API de contrôle, ce qui facilitera plus que jamais l’intégration de Sonos dans la maison intelligente.

La plateforme continuera à se développer avec de nouvelles API permettant aux partenaires d’innover dans leurs intégrations avec Sonos. Les nouvelles API et fonctions de contrôle améliorent l’expérience des clients, en particulier ceux qui disposent de systèmes de contrôle intégrés, tels que Control4 et Crestron.

Ces nouvelles fonctions comprennent :

La commutation de source locale (pour l’écran analogique et le Home Cinema), pour permettre la sélection de composants de source locale dans l’interface de contrôle tierce

(pour l’écran analogique et le Home Cinema), pour permettre la sélection de composants de source locale dans l’interface de contrôle tierce Le pass through audio (transfert du son) pour un contrôle plus facile et plus prévisible du volume

(transfert du son) pour un contrôle plus facile et plus prévisible du volume La possibilité d’ajouter des listes de lecture Sonos dans une interface tierce

dans une interface tierce Dans un premier temps, des capacités permettant de diffuser les notifications et des alertes provenant d’appareils tiers, comme une sonnette, via les enceintes Sonos.

Sonos invitera ses partenaires à obtenir une certification afin de bénéficier du badge « Works with Sonos ». Celui-ci garantira aux utilisateurs que les entreprises créant et innovant sur notre plateforme proposent des expériences qui répondent aux exigences de qualité Sonos. Pour toutes les personnes intéressées par la création sur la plateforme Sonos, veuillez consultez le portail des développeurs.