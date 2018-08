iOS 12 bêta 11 permet de supprimer toutes les notifications au toucher (sans 3D Touch)

Depuis la bêta 11 d’iOS 12, vous avez désormais la possibilité de supprimer toutes les notifications en une seule tap, sans utiliser 3D Touch. Est-ce un nouvel indice qu’Apple souhaite supprimer cette fonction ?

Avant cette version bêta, pour supprimer d’une seule touche toutes les notifications du Centre de notifications, il était nécessaire d’utiliser le 3D Touch et d’appuyer plus fortement sur la touche “x”. Il n’était donc pas possible de faire cela sur les iPhones sans 3D Touch.

Maintenant, avec iOS 12 bêta 11, appuyez simplement sur le “x” pour afficher le même raccourci et supprimer toutes les notifications en même temps.

Cela signifie qu’avec iOS 12, vous pouvez supprimer toutes les notifications d’un simple toucher, même sur les iPhones sans 3D Touch ou avec 3D Touch désactivé dans les paramètres.

Pour certains, c’est un autre indice qu’Apple veut définitivement supprimer le 3D Touch à compter de 2019.