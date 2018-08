Le documentaire « Songwriter » sur Ed Sheeran en exclusivité sur Apple Music

Après une annonce en juillet, le documentaire « Songwriter » sur Ed Sheeran est désormais disponible en exclusivité sur Apple Music.

Ce documentaire se concentre sur la vie personnelle et la carrière d’Ed Sheeran. L’accord comprend à la fois une version cinéma et une version qui sera diffusée sur « les multiples plateformes d’Apple ».

Le film a été présenté à Berlin et a déjà fait ses débuts en Amérique du Nord pendant le Festival du film de Tribeca. Réalisé par Murray Cummings et produit par Benny Blanco, le documentaire montre quelques traits de la vie personnelle d’Ed Sheeran, ainsi que des extraits de ses concerts et de son travail en studio.

Apple a payé environ 1 million de dollars pour cette exclusivité qui est maintenant disponible sur Apple Music.