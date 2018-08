iPhone : pas de compatibilité avec l’Apple Pencil et fin de 3D Touch en 2019 ?

Comme le veut la coutume à l’approche de la keynote Apple, les rumeurs et les prédictions sur les iPhone arrivent de tous les côtés. C’est notamment le cas de l’Apple Pencil qui d’après l’Economic Daily News pourrait être compatible avec les iPhone XS et XS Plus.

Seulement, l’analyste Ming-Chi Kuo n’est pas d’accord sur le fait que cela se produise pour la simple que cela n’offrirait pas une bonne expérience utilisateur, ce qui va à l’encontre des propos de l’analyste Blayne Curtis (Barclays) et TrendForce. Dans le tableau ci-dessous, il récapitule également ce qui lui semble être la feuille de route d’Apple la plus probable. Il confirme l’arrivée de deux modèles OLED de 5,8 et 6,5 pouces, et un modèle LCD de 6,1″ dont le lancement se ferait plus tard (possiblement en novembre) suite à des problèmes de production.

Contrairement à ce qu’avançait Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone LCD aurait droit au processeur A12 comme les deux autres iPhone 2018. Toutefois, ces deniers embarqueraient 4 Go de RAM contre 3 Go pour le LCD. Quant au stockage, l’iPhone LCD sera proposé en 64 Go et 256 Go, tandis que les modèles OLED disposeraient d’un stockage supplémentaire de 512 Go.

Ming-Chi Kuo détaille ensuite les définitions de chaque écran, la possible batterie des trois iPhone, leur modem et prix :

iPhone XS Plus de 6,5″ : 2 688 x 1 242 – batterie de 3 300 à 3 400 mAh en deux cellules – modem 4×4 MIMO – un prix situé entre 900 à 1000 $ pour le premier stockage (châssis acier)

2 688 x 1 242 – batterie de 3 300 à 3 400 mAh en deux cellules – modem 4×4 MIMO – un prix situé entre pour le premier stockage (châssis acier) iPhone XS de 5,8″ : 2 436 x 1 125 – batterie de 2 700 à 2 800 mAh en deux cellules – modem 4×4 MIMO – un prix situé entre 800 à 900 $ pour le premier stockage (châssis acier)

2 436 x 1 125 – batterie de 2 700 à 2 800 mAh en deux cellules – modem 4×4 MIMO – un prix situé entre pour le premier stockage (châssis acier) iPhone 9 LCD de 6,1″ : 1 792 x 828 – batterie de 2 600 à 2 700 mAh en une cellule – modem 2×2 MIMO – un prix situé entre 600 à 700 $ pour le premier stockage (châssis aluminium)

Concernant la double SIM, l’analyste table sur une possible disponibilité sur l’iPhone XS Plus et l’iPhone 9 LCD sur certains marchés comme la Chine, tandis que l’iPhone OLED de 5,8″ pourrait embarquer une eSIM. Par ailleurs, si les modèles OLED seront proposés en trois coloris, Apple pourrait en décliner cinq pour le LCD. À ce sujet, ce modèle pourrait selon Ming Chi Kuo représenter 50 à 55 % des ventes d’ici fin 2018 et jusqu’à 70 % début 2019.

Du côté de chez Barclays, l’analyste Blayne Curtis croit savoir qu’Apple abandonnera la fonction 3D Touch sur les iPhone de 2019. D’ajouter qu’un nouveau HomePod pas cher pourrait voir le jour début 2019 de sorte à attirer d’avantage de clients.

Nous verrons dans les prochaines semaines si la plupart de ces rumeurs s’avèreront vraies. La keynote Apple devrait se tenir le 12 septembre, les précommandes le 14 et la commercialisation de deux iPhone OLED à compter d 21 septembre (novembre pour l’iPhone 9).