Un Apple Pencil compatible avec les iPhone XS / XS Plus ?

Depuis un moment, les rumeurs parlent d’une possible compatibilité de l’Apple Pencil avec l’iPhone, mais jusqu’ici rien de concret. TrendForce a également parlé de cette hypothèse en début de semaine, en s’appuyant sur des informations divulguées par un fournisseur resté anonyme.

Aujourd’hui, l’Economic Daily News vient ajouter son grain sel, et affirme qu’Apple travaille sur un Apple Pencil conçu spécialement pour les futurs iPhone XS de 5,8″ et iPhone XS Plus de 6,5″. L’information manque encore de réels détails pour être convaincu, mais l’EDN pense que la société Elan, actuellement en charge de puces dédiées aux stylets Wacom, pourrait avoir été choisi par Apple.

À ce stade, il reste de nombreuses interrogations sans réponses « réelles ». Déjà, il serait bien de savoir si cet Apple Pencil sera bien présent dans le catalogue d’Apple cette année. Un autre point encore plus important est de savoir si la firme californienne compte réellement concevoir un nouveau Apple Pencil pour l’iPhone ou tout simplement utiliser l’existant. Dans le premier cas, il sera intéressant de savoir quelle sera sa taille, son design ainsi que son prix, en plus des fonctions offertes. Encore de nombreuses zones d’ombres restent à éclaircir à ce sujet…

Et si l’Apple Pencil pour iPhone vient à exister, cela pourrait signifier qu’Apple a l’intention de rivaliser avec son concurrent direct, à savoir Samsung et son nouveau Galaxy Note 9.