Samsung présente son nouveau Galaxy Note 9 – sera-t’il l’iPhone-Killer ?

C’est à l’occasion d’un évènement spécial organisé hier que Samsung a levé le voile sur le Galaxy Note 9 ainsi que sur la Galaxy Watch et le Galaxy Home.

Le Galaxy Note 9 peut être considéré comme l’un des meilleurs smartphones du moment, au moins sur le papier. La firme sud-coréenne l’a effectivement doté de nouvelles caractéristiques intéressantes. Tout d’abord, le Note 9 embarque un processeur Snapdragon 845 conçu par Qualcomm lequel offre de meilleures performances. Samsung annonce un gain de 53% pour le processeur et 23% pour la partie graphique.

Son grand écran Super AMOLED de 6,4 pouces dispose d’une résolution de 2960 x 1400, et se veut donc légèrement plus grand que le Note 8 (6,3″). La partie batterie est également en hausse puisque sa capacité passe de 3,300 mAh pour le Note 8 à 4000 mAh sur le Note 9. Grâce à cette nouvelle capacité, l’autonomie devrait permettre aux utilisateurs de finir la journée sans encombre. Bien sûr, pour parvenir à cela, Samsung a dû revoir l’épaisseur de son appareil lequel a gagné 2 millimètres.

Parmi les autres caractéristiques, le Note 9 se dote d’un slot double SIM, d’un S Pen désormais Bluetooth (40 secondes de charge pour 30 minutes d’utilisation) grâce auquel l’utilisateur peut prendre des photos à distance, contrôler des applications ou des présentations, le tout à l’aide du bouton présent sur le stylet connecté.

Le Note 9 embarque aussi des haut-parleurs AKG plus puissants, de deux déclinaisons de stockage de 128 à 512 Go (capable d’aller à 1To avec une carte microSD), et de la prise jack. Pour la partie photo, Samsung n’a rien changé sur ce point. On note tout de même que le capteur d’empreintes digitales est désormais placé sous les module photo.

Voici les principales caractéristiques :

6.4″ – Quad HD+ Super AMOLED – 16M de couleurs

Résolution du capteur : Capteur principal 12 MP Dual Pixel

Capacité : 4000 mAh

8 coeurs

RAM : 6 Go

Génération à haut débit mobile : 4G

Protection : Filtre de lumière bleue

Norme IP68

Système d’exploitation : Android Oreo 8.1, Surcouche Samsung Experience 9.5

Le Galaxy Note 9 est déjà disponible en pré-commande au prix de 1009 € pour le modèle 128Go et 1259 € pour la version 512 Go. Trois coloris au choix : bleu cobalt, noir pronfond et mauve orchidée. Il sera ensuite commercialisé à compter du 24 août.

› Commander le Note 9 chez Orange

› Commander le Note 9 chez Sosh

› Commander le Note 9 chez SFR

› Commander le Note 9 chez RED by SFR

› Commander le Note 9 chez Bouygues

› Commander le Note 9 chez Cdiscount

› Commander le Note 9 chez Boulanger

› Commander le Note 9 à la Fnac

› Commander le Note 9 chez RueDuCommerce

› Commander le Note 9 chez Darty