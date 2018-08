iPhone 2018 : prix et faits saillants sur les spécifications attendues

Bientôt, les trois nouveaux iPhone verront le jour sur le marché des appareils mobiles haut de gamme, de plus en plus encombré et compétitif. Même si plusieurs détails ont déjà vu le jour, il reste encore un certain nombre de détails cachés.

Selon le dernier rapport spéculatif publié par la firme d’études de marché TrendForce, le prix de départ des iPhone de nouvelle génération sera compris entre 699 et 999 dollars. Le modèle le plus abordable devrait être doté d’un écran LCD de 6,1 pouces, de la prise en charge de l’identification du visage Face ID, de la double SIM et de la même RAM de 3 Go que l’iPhone X. Cette variante coûtera entre 699 et 749 dollars avec 64 Go de stockage, offrant un maximum de 256 Go pour un prix plus élevé.

Quant aux iPhone OLED 2018 de 5,8 et 6,5 pouces, chacun devrait embarquer 4 Go de RAM, ainsi que 512 Go d’espace de stockage interne, et bien entendu le support de Face ID sera de la partie.

Les analystes de TrendForce pensent pas que le modèle de 5,8″ démarrera entre 899 $ ou 949 $, et 999$ pour le modèle de base de 6,5″, afin de ne pas dépasser le seuil des 1000 $, aussi appelé barrière psychologique, afin d’encourager les achats auprès des consommateurs.

TrendForce parle d’une possible compatibilité de l’Apple Pencil, tandis que la double SIM dans l’iPhone de 6,5 pouces pourrait être limitée à « certaines régions ». Selon les sources du cabinet, « les trois modèles devraient être livrés en septembre et en octobre, comme prévu précédemment », mais rien n’est encore figé.

Pour finir, TrendForce estime que le volume de production sera compris entre 83 et 88 millions d’unités…