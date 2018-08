Découvrez les maquettes des iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9 en vidéos

Plus la keynote Apple approche, plus les fuites et rumeurs vont se renforcer. Cette fois, on doit deux vidéos provenant des chaînes DetroitBORG et EverythingApplePro où sont présentées les maquettes des iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9.

Ces vidéos font suite aux récentes photos de ces modèles présentés comme étayant ceux qu’Apple s’apprête à présenter lors de son événement annuel cet automne. Bien sûr, il ne s’agit que de maquettes et non de prototypes capables de fonctionner. Ces factices conçus à partir des rumeurs les plus fiables montrent néanmoins ce à quoi l’on peut s’attendre. En termes de design, Apple devrait normalement garder celui de l’actuel iPhone X pour les trois iPhone de 2018. Il y aura deux modèles OLED, l’iPhone XS de 5.8 pouces et l’iPhone XS Plus de 6.5 pouces, ainsi que l’iPhone 9 doté d’un écran LCD de 6.1 pouces.

 

Seuls les deux déclinaisons OLED auront visiblement droit à la double caméra au dos, tandis que l’iPhone 9 se contentera d’un simple objectif à la manière de l’actuel iPhone 8. Ce dernier pourrait également être le seul à proposer la double SIM et n’être disponible qu’en Chine. Apple pourrait en effet s’en servir de produit d’appel pour attirer de nouveaux clients.