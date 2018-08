Voici les noms des trois nouveaux iPhone : iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9

Alors qu’Apple s’apprête à présenter ses nouveaux iPhone de 2018, le site Les Numériques a mis la main sur une image qui lève le voile sur leurs prétendus noms. Il serait question d’un « iPhone XS », un « iPhone XS Plus » et un « iPhone 9 ».

Plus précisément, l’iPhone XS (5.8″) et l’iPhone XS Plus (6.5″) seraient les deux modèles OLED attendus peu après la keynote de septembre, tandis que l’iPhone 9 serait l’iPhone LCD de 6.1 pouces qui lui arriverait vers la fin novembre suite à des retards de production.

Le site explique avoir reçu cette image d’une source jugée sûre, ce qui laisse peu de doute à une fake news. De plus, chacune des légendes présente un descriptif déjà évoqué à plusieurs reprises dans les rumeurs. Les trois iPhone auront droit à l’encoche pour accueillir le système TrueDepth utile à Face ID, mais seul les deux modèles OLED (iPhone XS et XS Plus) seront pourvus de la double caméra au dos. L’iPhone 9 n’aura donc qu’une seule caméra et disposera d’une dalle LCD pour des questions de coût, ce qui permettra à Apple de le vendre à un prix plus abordable et attirer ainsi davantage de clients.

Reste à savoir si ces noms sont réellement ceux qu’Apple gardera comme choix final…Nous le saurons bien assez tôt…