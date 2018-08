iPhone 2018 : un design identique à l’iPhone X et de nouveaux coloris pour le modèle LCD

Dans moins de trois semaines, Apple fera enfin la lumière sur les trois nouveaux iPhone de 2018, mais en attentant Bloomberg nous livre de nouvelles infos à leur sujet.

Tout d’abord, le site confirme les deux modèles OLED ont été baptisés iPhone XS (5,8″) et iPhone XS Plus (6,5″), ainsi que leur design sera identique à l’iPhone X premier du nom. Le plus intéressant est ce qu’Apple a prévu en termes de performance. Grâce à la puce A12, Bloomberg croit savoir que la partie photo sera nettement plus rapide, tout comme le système dans son intégralité.

Comme les deux versions OLED, le modèle LCD de 6,1 pouces bénéficiera du même design que l’iPhone X, à la différence qu’un seul objectif sera disponible à l’arrière. Rappelons que cet iPhone LCD sera le moins cher des trois iPhone de 2018 pour la simple raison qu’Apple aurait fait le choix d’utiliser des composants plus abordable en termes de coût. En revanche, la géant californien pourrait proposer plusieurs coloris de sorte à attirer davantage de clients sur ce modèle dit d’entrée de gamme.

Bloomberg a également évoqué le cas de la double SIM qui selon MarK Gurman ne pourrait être disponible que dans certaines régions du globe. Il n’est donc pas encore clair si la France en fera partie, mais nous l’espérons.

Pour finir, Apple est susceptible de lever le voile sur de nouveaux iPad Pro. Si l’on en croit les rumeurs et certaines fuites, ces derniers auraient droit à Face ID et à des bords plus fins, et surtout, sans d’encoche. On s’attend également à l’Apple Watch Series 4 avec un écran plus grand logé dans un châssis identique aux précédentes générations. Parmi les autres nouveautés attendues, Apple devrait aussi dévoiler les nouveaux AirPods avec boîtier charge Qi et l’AirPower.