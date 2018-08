iPhone 2018 : Foxconn a commencé l’assemblage fin juillet

Plus tôt dans la journée, nous avons parlé du lancement imminent des iPhone de 2018 et de ce que nous pouvions attendre de cette nouvelle gamme.

Trois nouveaux modèles devraient être dévoilés le mois prochain et, conformément à la spéculation précédente, il y aura un iPhone XS de 5,8 pouces (OLED), un iPhone XS 6,5 pouces (OLED) et un modèle économique de 6,1 pouces (LCD).

Selon les sources de Bloomberg, les deux modèles haut de gamme des panneaux OLED (les unités de 5,8 pouces et 6,5 pouces) seront fabriqués par Foxconn. Ce dernier répartira l’assemblage avec Pegatron pour l’iPhone LCD de 6,1 pouces. Foxconn aurait d’ailleurs commencé à assembler les deux iPhones OLED le mois dernier. En raison de problèmes avec l’affichage sur le modèle LCD, l’assemblage de ce modèle a commencé plus tôt ce mois-ci. Il y a eu des spéculations sur une sortie tardive de ce modèle, avec un lancement possible en novembre.

TSMC produira tous les processeurs A12 alimentant les iPhone de 5,8 pouces et 6,5 pouces. En revanche, l’iPhone LCD de 6,1 pouces sera moins cher et pourrait embarquer un ancien SoC, peut-être l’A10 Fusion utilisé sur l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus.