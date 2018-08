LTPO : une technologie visant à améliorer l’autonomie de l’iPhone

Apple envisage la possibilité d’améliorer la durée de vie de la batterie sur les futurs iPhone en modifiant la technologie utilisée dans les écrans, avec la transition vers le LTPO.

Une note publiée par le cabinet d’études IHS Markit suggère qu’Apple pourrait changer fondamentalement les écrans des prochains iPhone et Apple Watch, en passant de la technologie LTPS TFT actuellement utilisée par Apple sur les dalles AMOLED à la technologie LTPO.

Cette technologie à oxyde de silicium polycristallin basse température permet d’améliorer la gestion des pixels activés ou désactivés. Apple a déjà publié plusieurs brevets consacrés à cette technologie et le premier iPhone et Apple Watch avec affichage LTPO pourraient arriver dès 2019.

Le plus grand avantage de ces écrans serait d’avoir une autonomie plus longue, même si le principal problème à résoudre est celui de trouver des producteurs capables de satisfaire les demandes d’Apple. Plus précisément, on parle d’une réduction de la consommation d’énergie de 5 à 15% par rapport aux écrans actuels de l’iPhone X et l’Apple Watch.