Apple Watch Series 4 : pas besoin de changer vos bracelets actuels

Si vous pensiez remplacer que les bracelets de votre Apple Watch Series 3 (ou antérieur), sachez que ce n’est pas l’Apple Watch Series 4 qui vous y obligera.

Bien que la prochaine Apple Watch bénéficiera d’un plus grand écran, Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg confirme qu’Apple n’a pas prévu de changer la conception de l’attache de ses bracelets.

En fait, l’écran sera plus grand mais la taille du châssis reste identique grâce à un cadre plus fin. Apple réitère clairement ce qui s’est passé avec l’iPhone X lequel bénéficie d’un écran plus grand logé dans un châssis aux dimensions quasiment identiques à celles de l’iPhone 8. D’après les rumeurs, l’Apple Watch Series 4 aura droit à un affichage 15% plus grand.

Parr ailleurs, les journalistes de Bloomberg confirment les propos de DigiTimes sur l’absence d’un nouvel iPad mini 5 cette année. Apple semble s’être plutôt concentrée sur le rafraîchissement de sa gamme iPad Pro : une nouvelle version de 12,9″ et une version de 11″ pour remplacer l’actuel iPad Pro de 10,5″, les deux équipées de Face ID.