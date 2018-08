Apple a annoncé l’abandon prochain de la fonction « Accès à mon Mac » qui vous permet de vous connecter facilement à un Mac distant et de le gérer en dehors de chez vous.

Grâce à « Accès à mon Mac », vous pouvez vous connecter à un Mac distant en toute sécurité par Internet, transférer des fichiers entre plusieurs ordinateurs et plus encore. Le service réalise cela en enregistrant l’adresse IP de votre domicile avec iCloud.

La fonction se veut particulièrement intéressante puisqu’il suffit de cliquer sur le Mac auquel vous souhaitez vous connecter dans la section Partagé de la barre latérale du Finder. Vous pouvez même l’utiliser pour configurer un réseau d’ordinateurs Mac auxquels vous pouvez accéder à distance.

Malheureusement, le service va bientôt disparaître. Apple a en effet alerté ses clients via une notification push de l’arrêt prochain de « Accès à mon Mac » dans macOS Mojave. Un document d’assistance a été publié pour expliquer comment surmonter cette transition : « Accès à mon Mac ne sera pas disponible sur macOS Mojave », lit-on. « Vous pouvez maintenant vous préparer en découvrant des alternatives pour l’accès aux fichiers, le partage d’écran et l’accès au bureau à distance. »

Outre la possibilité d’utiliser Spotlight Search et le Finder pour rechercher des fichiers et des dossiers sur votre Mac distant (et les faire glisser sur votre ordinateur local), « Accès à mon Mac » prend également en charge le partage d’écran. Étant donné que ces fonctionnalités sont gérées aussi efficacement par les clients VNC spécialisés (y compris le client Apple Remote Desktop officiel), les clients ne doivent pas perdre de fonctionnalités.

Tirant parti de la mise en réseau Bonjour pour une découverte sécurisée sur Internet, cette fonction crée automatiquement une connexion cryptée ad hoc entre les machines utilisant IPsec. Il nécessite que les utilisateurs aient configuré iCloud, ainsi qu’un identifiant Apple.

Le service nécessite que vous activiez le protocole UPnP ou NAT-PMP sur votre routeur domestique et que vous utilisiez par défaut le port UDP 4500 pour les connexions IPsec point à point.

Comme de nombreux propriétaires de Mac ne sont pas au courant de l’existence de « Accès à mon Mac », il va sans dire que cette suppression de fonctionnalités ne dérangera pas trop de monde.

Pensez-vous qu’Apple devrait conserver ce service ou le fermer comme prévu ?