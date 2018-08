L’A12 ne sera pas le premier chipset gravé en 7nm

Apparemment, il ne faudra pas attendre le Galaxy S10 en 2019, ni même les iPhones de 2018 pour voir le premier chipset mobile gravé en 7nm. Une fuite fait référence au futur processeur Kirin 980 par le compte de Huawei lequel sera produit par le fondeur TSMC.

Les processeurs 7nm de première génération réduiront considérablement la taille des puces de 40% pour le même nombre de transistors et seront jusqu’à 40% plus efficaces que la génération actuelle de 10 nm présente dans le Galaxy S9 ou encore l’iPhone X.

Le Kirin 980 devrait alimenter le Mate 20 Pro de Huawei. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, il y aura aussi la LTE Cat, 19 modem connecté, permettant au téléphone d’atteindre des vitesses de téléchargement de 1,6 Gbps en fonction de votre opérateur. Le Mate 10 Pro était le premier avec un modem 1.2Gbps l’an dernier, et son successeur sera à nouveau le pionnier sur la vitesse LTE. Le X24 de Qualcomm, par exemple, a été annoncé en tant que Cat. Quant au 20 modem gravé avec un processus de 7nm arrivera probablement dans le processeur Snapdragon 855 du Galaxy S10.

Le reste des spécifications de Kirin 980 n’a rien à voir non plus : 2,8 GHz octa-core, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi/AC double bande. En outre, il est répertorié comme étant capable d’alimenter des écrans 4K et trois processeurs de signaux d’image, indiquant que le Mate 20 Pro pourrait être doté de la triple caméra du P20 Pro. L’unité de traitement neuronal de nouvelle génération de Huawei (un nom sophistiqué pour le sous-système AI dédié) sera également présente, avec des capacités considérablement améliorées par rapport à l’édition de l’année dernière.

Plus important encore, le talon d’Achille de Kirin – le sous-système graphique – recevra un énorme coup de pouce avec un processeur graphique Mali-G72 à 24 cœurs qui améliorera les performances et augmentera l’efficacité de la batterie.