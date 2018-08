Inde : Apple cherche à se démarquer sur le deuxième marché mondial

Alors qu’Apple est l’un des meilleurs vendeurs de smartphones au monde, l’Inde est un marché où l’entreprise a encore bien du mal à se positionner en tant que leader. l’iPhone se classe actuellement au onzième rang des smartphones. Plus précisément, Apple ne représente que 1% des ventes d’iPhone en Inde, avec moins d’un million de combinés vendus au premier semestre de cette année.

Le vrai problème est qu’Apple pratique des prix assez élevés dans un pays où le salaire moyen n’est que de 616 $, bien en dessous de celui des États-Unis lequel est de 4587 $. Et la situation s’est empirée lorsque les nouveaux coûts d’importation ont poussé Apple à augmenter encore le prix de l’iPhone.

Cependant, Bloomberg croit savoir qu’Apple a une nouvelle stratégie pour remédier à sa position dans le pays face à la rude concurrence Android. Notez que le géant ne prévoit pas de baisser le prix des ses iPhone, mais préfère négocier avec des détaillants et des banques pour les convaincre de proposer des offres tout au long de l’année.

Sans boutique Apple Store dans le pays, Apple se voit obliger de passer pas des détaillants tiers. De fait, l’entreprise pense mettre également l’accent sur l’expérience de vente au détail. Pour avoir davantage de contrôle, Apple serait en train de revoir son image de marque et son expérience des produits en magasin. Pour cela, elle prévoit de former les employés afin qu’ils soient plus à même de montrer aux clients comment utiliser les iPhone. Apple envisage aussi de tenir des conférences téléphoniques quotidiennes avec les dirigeants d’Apple pour évaluer les progrès réalisés dans les magasins.

Apple compte également mettre en œuvre de nouveaux objectifs plus stricts dans chaque magasins qui vendent l’iPhone, dans le but de vendre 40 à 50 unités par semaine. Dans le cas contraire, Apple pourrait décider de ne plus leur fournir d’iPhone. Bien évidement, Apple espère ouvrir ses propres Apple Stores en Inde, ainsi la situation serait encore mieux contrôlée par la firme américaine.