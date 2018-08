Apple : « Les tarifs imposés par les États-Unis pourraient augmenter le coût de nos produits »

Dans ses déclarations trimestrielles à la Securities and Exchange Commission (SEC), Apple a mis en garde les investisseurs contre l’impact que les tarifs américains sur les produits chinois pourraient avoir sur l’entreprise.

Certaines inquiétudes concernent les tarifs et autres mesures protectionnistes qui pourraient affecter négativement les affaires d’Apple, avec une réduction conséquente des marges brutes ou avec des produits qui pourraient être plus chers pour les consommateurs :

« Les différends commerciaux internationaux peuvent entraîner des tarifs et d’autres mesures protectionnistes qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités de la société. Les tarifs pourraient augmenter le coût des produits, des composants et des matières premières de l’entreprise utilisés pour les produire. Ces coûts plus élevés pourraient avoir un impact négatif sur la marge brute que la société gagne sur les ventes de ses produits.

Les frais pourraient également rendre les produits de la société plus chers pour les clients, ce qui pourrait rendre les produits de la société moins concurrentiels et réduire la demande des consommateurs. Les pays peuvent également prendre d’autres mesures protectionnistes qui pourraient limiter la capacité de la société à offrir ses produits et services. L’incertitude politique entourant les différends commerciaux internationaux et les mesures protectionnistes pourraient également avoir un effet négatif sur la confiance et les dépenses des consommateurs, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la société. »

Il est courant que les documents trimestriels d’Apple mentionnent la manière dont la société peut être influencée par les événements politiques, mais les documents antérieurs n’ont jamais fait référence aux différends commerciaux.

Lors de la dernière conférence financière, Tim Cook avait rassuré tout le monde que les tarifs de l’acier et de l’aluminium en provenance de Chine n’auraient pas d’impact direct sur les produits Apple. Ce document semble être plus prudent pour informer les investisseurs de tous les risques possibles, mais pas encore certains.

Parmi les dispositifs qui pourraient être influencés par les tarifs imposés par le gouvernement américain, l’Apple Watch est celui qui est le plus probable, étant donné que dans la proposition présentée par Trump on parle de façon épique des appareils produits en Chine. Si cela est confirmé, le prix de l’Apple Watch pourrait augmenter jusqu’à 10%, mais heureusement, il semble que les droits se réfèrent uniquement au premier modèle, qui n’est plus vendu dans les canaux Apple.

La situation n’est pas encore claire et nous en saurons plus dans les mois à venir.