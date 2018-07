Huawei prévoit de surperformer Apple et de devenir le deuxième fabricant de smartphones au monde

Huawei pourrait bientôt surpasser Apple et devenir le deuxième fabricant de smartphones au monde, grâce aux résultats des derniers mois et aux prévisions pour les prochains.

Selon les dirigeants de Huawei, d’ici 2019 Apple sera dépassé et Samsung sera dans le collimateur, qui navigue désormais clairement à la première place. Déjà en 2017, la société espérait atteindre cet objectif, mais au final, elle s’est arrêtée à 153 millions de smartphones vendus, contre 215 millions d’Apple. Cependant, les choses pourraient changer en 2019 : d’ici la fin de l’année, Huawei devrait dépasser le seuil des 200 millions de smartphones vendus, alors qu’en 2019, le fabricant devrait alors dépasser Apple. Ce sont, au moins, les estimations des dirigeants chinois.

Dans ce comptage, la société prend en considération à la fois les appareils de marque Huawei et Honor, dont le taux de croissance augmente de mois en mois, notamment en Chine et en Inde, deux pays dans lesquels Apple se débat de plus en plus.

En termes de profits, Huawei n’aura cependant pas les moyens de jouer contre Apple qui continuera à dominer le marché dans les années à venir.