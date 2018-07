Back to School, voici toutes les nouveautés pour les étudiants

Le Back to School 2018 d’Apple commence officiellement aujourd’hui, le programme dédié aux étudiants universitaires, leurs parents, les professeurs et le personnel scolaire inscrits sur l’Apple Store Education.

La promotion comprend un casque Beats pour l’achat d’un Mac ou d’un iPad Pro. Vous pouvez choisir le casque Beats depuis la collection Pop, à la couleur de votre choix, ce qui comprend également les Powerbeats3 à 199,95 € et les Solo3 à 299,95 €.

Si vous êtes éligibles à ce Back to School 2018, c’est le moment de profiter de la promotion qui n’a lieu qu’une seule fois par an. Et au passage, vous ferrez une belle économie en recevant un casque Beats gratuitement.

› Plus de détails sur le site officiel