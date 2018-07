Apple envisage d’acquérir 1Password et offre même des licences à ses employés

D’après les infos de BGR, Apple a entamé un partenariat avec AgileBits, éditeur de l’application populaire 1Password, qui pourrait bientôt déboucher sur une véritable acquisition.

Apple aurait commencé la distribution l’application 1Password en interne à l’ensemble de ses 123 000 employés. Non seulement à ceux qui travaillent sur le campus de Cupertino, mais aussi aux employés de divers Apple Stores à travers le monde. En outre, l’accord prévoit la possibilité pour Apple de distribuer des plans familiaux qui permettent à 5 membres de la famille de chaque employé d’avoir une licence 1Password gratuite. Les premiers employés recevront l’application dans les prochains jours, puis complèteront l’ensemble d’ici 1 à 2 mois.

L’accord prévoit une assistance d’AgileBits dans les 4 heures à tous les problèmes présentés par les employés d’Apple, en plus d’avoir accès à toutes les pages d’assistance traduites dans plusieurs langues. En outre, la version fournie aux employés d’Apple permettra la synchronisation de toutes les données sur iCloud, et non sur les serveurs Amazon AWS habituellement utilisés par l’application.

L’accord inclut également d’autres personnalisations pour les utilisateurs d’Apple, probablement en raison d’un intérêt pour une future acquisition. Apple veut tester le service à fond, compte tenu de la sensibilité des données stockées dans l’application, puis présenter l’offre officielle à AgileBits.