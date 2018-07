Apple travaille avec Hewlett Packard Enterprise sur de nouvelles solutions commerciales

Apple va étendre ses opérations destinées aux entreprises grâce à un nouveau partenariat avec Hewlett Packard Enterprise pour la production de solutions commerciales alternatives.

Plus particulièrement, Apple est à la recherche d’un « Enterprise Strategic Partner Manager » à Londres pour travailler dans ce domaine. Le candidat devra travailler avec HPE pour trouver de nouvelles solutions et services conçus pour les entreprises.

Dans la description de l’offre d’emploi, nous lisons que le candidat doit également collaborer avec des partenaires internationaux et s’occuper des ventes aux entreprises, aux équipes de marketing et d’ingénierie internes et externes à Apple. Ces activités viseront toutes à créer et à exécuter des plans de vente, couvrant des secteurs et d’autres domaines d’attention pour le client d’entreprise.

Après IBM, Cisco, Aon, SAP et Allianz, HP se prépare également à devenir un partenaire Apple dans l’entreprise.