Comparaison entre les futurs iPhone X de 5.8″ et iPhone LCD de 6.1″

À l’heure actuelle, les rumeurs nous promettent qu’Apple lancera trois nouveaux iPhone à l’automne, dont deux modèles OLED (5,8 et 6,5 pouces) et un modèle LCD de 6,1 pouces. Un concepteur a comparé les maquettes de deux de ces modèles.

Le designer Jonas Dähnert a créé deux maquettes 3D du nouvel iPhone X de 5,8 pouces et du possible iPhone LCD de 6,1 pouces, qu’il appelle, probablement à tort, « iPhone 9 ». La maquette de l’iPhone X de deuxième génération est pratiquement identique à l’actuelle, à l’exception d’une finition plus visible autour de la caméra arrière et sur les bords.

La comparaison est cependant utile pour comprendre les différences de taille entre les deux appareils. L’écran LCD de 6,1 pouces de l’iPhone est en effet légèrement plus grand, à la fois en hauteur et en largeur. La caméra arrière peut également être différente, car différentes rumeurs confirment la présence d’une seule caméra sur le modèle LCD.

Les bords pourront être légèrement plus grands que les versions OLED, précisément en raison de la nature des panneaux LCD qui sont beaucoup moins flexibles.

Pour rappel, Apple aurait dans l’idée de lancer ce modèle LCD au prix situé entre 600 et 700 $ afin d’attirer de nouveaux clients en masse. Il sera dépourvu de la double caméra au dos, mais il devrait tout de même embarquer Face ID et donc du système TrueDepth, supprimant au passage le bouton Home.

Que pensez-vous particulièrement de ce modèle LCD ?