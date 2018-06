Olixar dévoile les verres trempés des futurs iPhone

En attendant qu’Apple dévoile officiellement ses nouveaux iPhone cet automne, l’accessoiriste Olixar fait une nouvelle fois parlé de lui en présentant les verres trempés des trois futurs iPhone.

On y découvre les vitres pour l’iPhone X OLED de 2018, l’iPhone X Plus de 6,5 pouces et celle de l’iPhone LCD de 6,1 pouces (au milieu). Ces images ne nous apprennent pas grand chose, si ce n’est que les verres trempés ne présentent pas de la bande noire en haut pour prendre la forme de l’encoche. deux choses sont possibles : soit Apple a réussi à réduire le système TrueDepth (peu probable), soit Olixar a fait le choix de d’uniformiser ces verres, laissant l’encoche des iPhone directement visibles.

Ces clichés mettent également en évidence des bords légèrement plus importants sur le verre de l’iPhone LCD de 6,1 pouces, par rapport aux deux autres iPhone OLED. Nous verrons si cela se confirme dans les mois à venir…