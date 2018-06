Tim Cook rencontre la photographe Annet de Graaf à Amsterdam

Tim Cook était à Amsterdam le week-end pour explorer et expérimenter « la riche histoire et l’énergie créative de la ville ». Parmi les différents événements, Cook a également rencontré Annet de Graaf, l’une des photographes les plus appréciées qui utilisent l’iPhone comme outil de travail principal.

Annet de Graaf est une iPhoneographe connue pour sa marque « Snap the City » qui est une source d’images incroyablement populaire d’Amsterdam et des environs. Annet définit l’expérience photo de l’iPhone comme « pure » et apprécie comment l’appareil lui permet de capturer des moments avant qu’ils ne passent :

« La façon de photographier avec l’iPhone est pure. Je peux capturer des moments avant qu’ils ne passent; Je connais les rues d’Amsterdam et je les immortalise avec mon iPhone depuis près de 9 ans. Je n’utilise jamais d’autres caméras. Amsterdam cache des histoires, comme un livre miraculeux, et je dévoile simplement les pages avec mon objectif. »

En plus de son contenu web, Annet de Graaf a récemment publié son premier livre photo composé d’images prises exclusivement avec iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus. Tim Cook a salué la ville d’Amsterdam dans un tweet et a dit qu’il a rencontré à la fois l’historien Koen Kleijn et la photographe Annet de Graaf, appelé « l’oeil d’Amsterdam ».

Au cours du week-end, Tim Cook était également à Florence pour assister en tant que touriste à certains événements organisés dans la ville.