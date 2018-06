Tim Cook parle d’Apple Watch, de Steve Jobs et de la politique au David Rubenstein Show

Bloomberg Television a publié l’interview du PDG d’Apple Tim Cook tenu par David Rubenstein, l’un des trois fondateurs du milliardaire Carlyle Group. Au cours de cette longue interview, Tim Cook a abordé divers sujets tels que son parcours de formation, l’importance croissante de l’Apple Watch en tant que véritable appareil de sauvetage, la contribution toujours vivante de Steve Jobs et bien plus encore.

Commentant les excellents résultats financiers d’Apple, Tim Cook a déclaré qu’il n’y avait pas de secrets particuliers, si ce n’est se concentrer sur la créativité, créer les bons produits et traiter les clients comme des bijoux. Et pour les analystes qui prévoient régulièrement des revenus à la baisse, Cook réitère que l’objectif d’Apple lors du lancement d’un nouveau produit n’est pas de raisonner sur la performance du prochain trimestre : « Nous travaillons et pensons à long terme. Nous ne gérons pas l’entreprise pour les personnes qui veulent un retour rapide. Les trimestres peuvent ne pas répondre aux attentes, mais pour nous, cela n’a jamais été un problème car nous pensons aux résultats à long terme. Un actionnaire expérimenté tel que Warren Buffett a adopté cette réflexion à long terme, comme l’ont confirmé ses derniers investissements dans des actions AAPL. »

Quelques mots également sur l’Apple Park, un projet créé et fortement souhaité par Steve Jobs. Le campus sera bientôt terminé à 100% et tous les employés déménageront du campus actuel. Et sur Steve Jobs, Cook se souvient qu’il était convaincu de quitter Compaq, à l’époque certainement plus gros qu’Apple, en parlant de futurs projets à long terme : « A ses yeux, il y avait une étincelle unique, il a dit clairement que vous pouviez faire de grandes choses avec lui. Jobs a regardé à gauche quand tout le monde regardait à droite. Il avait une vision exceptionnelle du futur et était toujours animé par sa passion lorsqu’il faisait quel chose ».

Ensuite, Cook a parlé de l’Apple Watch, et se souvient des nombreux cas où l’appareil a littéralement sauvé la vie de certains utilisateurs, grâce à des capteurs intégrés et des applications spécifiques : « En plus de cela, l’Apple Watch est un excellent outil de productivité. Je peux parcourir rapidement certains courriels, voir les rendez-vous, utiliser Siri pour répondre à un message et surveiller en permanence mes activités physiques ».

Le PDG d’Apple a ensuite réitéré que son entreprise travaillera toujours pour protéger la vie privée des utilisateurs, considérée comme un droit humain fondamental : « Notre objectif est de prendre un minimum de données de nos clients, pour avoir seulement ceux dont nous avons besoin pour fournir un excellent service. Et chaque donnée est protégée par des systèmes cryptographiques avancés ».

Au cours de l’entrevue, Tim Cook a également parlé de certains de ses sujets les plus chers, tels que l’égalité au travail, les droits LGBT et l’importance d’offrir les mêmes possibilités de travail et de réussite à tous, sans aucune distinction.

En ce qui concerne les projets futurs, Tim Cook a confirmé qu’Apple investira beaucoup de son argent aux États-Unis pour créer un nouveau campus et embaucher au moins 20 000 personnes dans les années à venir.