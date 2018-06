Apple embauche un ancien cadre de Broadway Video

Apple a embauché un ancien cadre de Broadway Video pour intensifier le travail sur le contenu vidéo original qui sera offert aux utilisateurs dans les mois à venir.

Selon Variety, Kelly Costello jouera le rôle de « exécutif d’affaires » et travaillera directement avec Philip Matthys, directeur commercial pour le contenu vidéo Apple. Quand elle était chez Broadway Video, Costello a joué un rôle similaire et a continué à des accords de distribution de contenu tels que Portlandia et Documentary Now.

Avant son affectation à Broadway Video, Costello a passé sept ans chez Viacom, où ses rôles ont été plus importants au fil des années. Avant de quitter l’entreprise, elle était en charge des affaires juridiques pour le département musique et divertissement. Son programme comprend également le rôle de directrice des affaires de réseau commercial à NBC Universal Television.

L’arrivée de Costello confirme le ferme engagement d’Apple dans la création de contenu original à proposer sur ses plates-formes.