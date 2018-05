Pixelmator Pro ajoute le support de la Touch Bar du MacBook Pro

Mise à jour importante de Pixelmator Pro, une excellente application de retouche photo pour Mac qui prend désormais en charge la Touch Bar du nouveau MacBook Pro.

Pixelmator Pro est en mesure de tirer pleinement parti du potentiel du Mac grâce à l’intégration de toutes les bibliothèques graphiques récentes telles que Metal 2, Core Image et OpenGL. L’application prend en charge le nouveau format HEIF introduit par macOS High Sierra ainsi que le format RAW, y compris le format RAW multicouche. Les fichiers Adobe Photoshop sont pris en charge ainsi que toutes les fonctionnalités du système d’exploitation Apple telles que iCloud, le mode plein écran, le Split View et bien sûr la Touch Bar introduite avec les récents MacBook Pro 2016 et 2017.

Les effets et les ajustements de couleur sont beaucoup plus complexes et puissants dans cette version, et il s’agit toujours de changements non destructifs, puisqu’il est possible de remonter dans le temps pas à pas. Chaque effet est alors composé de modifications de plus en plus spécifiques. L’utilisateur a également la possibilité de modifier chaque paramètre de chaque effet présent dans Pixelmator Pro (toutes les modifications peuvent être enregistrées pour créer de nouveaux presets à utiliser dans le futur).

Pixelmator Pro 1.1 est la plus grande mise à jour de l’application publiée à ce jour. Retrouvez la liste de toutes les nouveautés directement dans la description sur le Mac App Store en suivant le lien ci-dessous.

› Télécharger Pixelmator Pro pour Mac : 64,99 €