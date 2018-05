iPhone 2018 : Apple pourrait en écouler 350 millions

L’analyste Daniel Ives de GBH Insights prédit que les nouveaux iPhone attendus cet automne pourraient enregistrer un nouveau record des ventes : 350 millions d’unités au cours des 12 à 18 prochains mois.

Sa thèse est que de nombreux propriétaires d’iPhone ont décidé de ne pas remplacer leur appareil en 2017 car l’iPhone 8/8 Plus était trop similaire aux modèles précédents et l’iPhone X était trop cher. Le line-up de cette année devrait inclure trois iPhone avec une conception assez similaire à l’iPhone X, y compris le modèle de 6,1 pouces dont le prix devrait être situé entre 700 et 800 dollars. Beaucoup d’indécis vont opter pour cette version, tandis que d’autres peuvent dépenser un peu plus pour avoir un écran encore plus grand, comme le prétendu iPhone X Plus de 6,8 pouces.

Dans le cas de la Chine, Ives ajoute que sur les 100 millions d’utilisateurs d’iPhone, 60 à 70 millions achèteront un nouveau modèle dans les 18 mois.

Par ailleurs, des doutes subsistent quant au passage à l’OLED de toute la gamme iPhone dès 2019. Plusieurs analystes ont nié cette rumeur, en expliquant qu’Apple ne renoncera pas à une « version économique » de l’iPhone comme celui qui sera publié cette année avec un écran LCD de 6.1 pouces. Les écrans OLED sont en effet plus chers et ne permettent pas à Apple de rester en dessous des 800 $. De plus, la libération de trois iPhone OLED signifierait s’appuyer sur plusieurs fournisseurs pour ce type de dalle, avec le risque de retarder le lancement des nouveaux modèles.