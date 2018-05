MacPad Pro : le concept qui fusionne l’iPad, le MacBook et l’iMac [Vidéo]

Alors que le tout-en-un n’est pas prêt de sortir chez Apple, certains l’imaginent déjà ! Voici le MacPad Pro, un concept réalisé par Kevin Noki qui a la particularité d’unir l’iPad, le MacBook et l’iMac en un seul et même appareil !

Bien que tout cela soit clairement utopique, si l’on tient compte de la position de la firme de Cupertino et de ses déclarations, ce MacPad Pro a vraiment tout pour plaire à un large public. En effet, Apple n’a pas réellement l’intention de proposer un iPad doté de macOS, ni même de rendre son MacBook/Pro/iMac tactile, alors encore moins un mélange de tout ça ! Pour autant, cela n’empêche pas de rêver, et Kevin l’a bien compris.

 

Dans cette vidéo, la machine baptisée pour l’occasion « MacPad Pro » est capable de jouer le simple rôle d’un iPad et en un instant, se transformer en un MacBook, et même en iMac grâce à une charnière spécifique et à un écran flexible qui permet de plier l’appareil en deux. L’idée est très intéressante dans la mesure où chacun trouvera son intérêt. L’utilisateur peut travailler sur Photoshop avec l’Apple Pencil et passer ensuite très simplement à tout autre chose…ce n’est pas d’ailleurs pas sans rappeler la Surface de Microsoft. Au passage, on notera que le MacPad Pro dispose également d’un double capteur photo au dos à l’image de l’iPhone X.

Reste à voir si le clavier et le trackpad virtuel seraient aussi pratique à utiliser dans la vie de tous les jours, sachant que le retour haptique ne donne pas vraiment la même sensation qu’avec des touches physiques.

Dans tous les cas, ce MacPad Pro présente de belles idées qui mériteraient qu’Apple s’y intéresse d’un peu plus près… Possible que des tests aient déjà été faits en interne mais rien n’a fuité à ce sujet.

Et vous, que diriez-vous d’avoir une telle machine entre les mains ?