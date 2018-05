Lettre à Tim Cook: « L’Apple Watch m’a sauvé la vie ! »

Bien qu’initialement présenté comme un appareil « à la mode », l’Apple Watch s’avère de plus en plus être un instrument capable d’améliorer la vie des gens et, dans certains cas, les sauver.

Le dernier cas vient de Chine. Un homme de 76 ans, Gaston D’Aquino, a écrit une lettre de remerciement à Tim Cook pour raconter son aventure, qui s’est terminée avec une fin heureuse grâce à son Apple Watch. Le dispositif a en effet détecté une fréquence cardiaque élevée, mettant en garde l’homme contre un danger potentiel pour sa santé. D’Aquino était à l’église et, dès que la notification a été lue, il a immédiatement décidé d’aller chez son médecin. Cette décision lui a sauvé la vie.

Après d’autres tests, les médecins ont constaté que deux de ses principales artères coronaires étaient complètement bloquées, et la troisième était bloquée à 90%. Sans cet avertissement, l’homme de 73 ans serait probablement mort d’une crise cardiaque.

Après le diagnostic, D’Aquino a été immédiatement soumis à une angioplastie. Aujourd’hui, l’homme est complètement guéri, à tel point qu’il a envoyé une lettre de remerciement à Tim Cook et à Apple :

« Merci, l’Apple Watch qui m’a sauvé la vie. C’était la première fois que l’appareil me notifiait une alerte du rythme cardiaque. Je ne sentais rien, ni vertige ni douleur. J’étais simplement une bombe à retardement, mais on m’a donné une nouvelle perspective sur la vie. Maintenant, je vais continuer à promouvoir l’utilisation de l’Apple Watch pour toute personne ayant des problèmes cardiaques. J’ai perdu un cousin il y a deux semaines suite à une crise cardiaque, mais s’il avait eu une Apple Watch, il aurait probablement eu la même opportunité que moi de continuer à vivre. »

D’Aquino a expliqué que partager son histoire permettrait à d’autres personnes de prendre la même décision, comme s’équiper d’une Apple Watch, ce qui pourrait bien leur sauver la vie.