iPhone X Plus : écran 6,5″, châssis semblable à l’iPhone 8 Plus, Face ID en mode paysage

À l’automne prochain, Apple lèvera normalement le voile sur trois nouveaux iPhone dont l’un devrait disposer d’un écran de 6,5 pouces et hériter du design de l’iPhone X.

Le site japonais MacOtakara, souvent bien informé sur les projets d’Apple, revient avec de nouveaux détails intéressants sur cet iPhone X Plus et iOS 12. D’après ses sources, le grand modèle X sera pourvu d’un écran de 6,5 pouces et d’un châssis quasiment identique à l’iPhone 8 Plus. La surface tactile sera donc plus importante aussi bien en largeur qu’en longueur. Ce changement devrait être vu comme un réel bonheur par utilisateurs qui trouvent l’écran 5,8 pouces de l’iPhone X un peu trop étriqué. MacOtakara précise également que l’épaisseur pourrait prendre 0,2mm de plus par rapport à l’actuel iPhone X.

En plus de ce modèle X Plus, Apple lancerait deux autres iPhone : le nouveau iPhone X avec un écran de 5,8″ et un iPhone LCD. MacOtakara croit savoir que celui-ci disposera d’un module photo à double capteur légèrement plus imposant. En revanche, L’iPhone LCD n’aurait finalement droit qu’à une dalle de 6″ au lieu de 6,1″, et à un seul APN à l’arrière. En revanche, ce modèle sera probablement équipé du système TrueDepth utile à la reconnaissance Face ID, comme les deux autres iPhone de 2018.

Au sujet de Face ID, le site japonais pense qu’iOS 12 sera l’occasion pour la reconnaissance faciale de fonctionner en mode paysage. Cela signifie peut-être que l’interface de l’iPhone X Plus pourra être orientée aussi en paysage à la manière des iPhone « Plus ». Possible également qu’Apple prépare le terrain pour les futurs iPad qui seront équipé du système TrueDepth et de Face ID…