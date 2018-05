Concepts : iPhone X Plus avec 3 caméras et le possible iPhone SE 2

Cette année, les rumeurs évoquent l’arrivée d’un iPhone X Plus de 6,5 pouces, aux cotés du nouveau iPhone X et d’un modèle LCD de 6,1 pouces. Martin Hajek a alors imaginé le rendu possible du grand modèle en y intégrant une troisième caméra, ainsi que du iPhone SE 2 dont la sortie serait prévue dans les semaines à venir.

S’il y a de grandes chances que l’iPhone X Plus voit le jour cet automne, il paraît peu probable qu’une troisième caméra soit ajoutée sous le double objectif, à moins qu’Apple ait de nouvelles ambitions liées à la capture 3D…ce qui ne reste pas impossible.

Au niveau design général, l’iPhone X Plus présenté ici est identique à l’actuel iPhone X, avec un châssis en acier, un dos en verre et toujours sans prise jack. La vraie différence sera sans aucun doute la taille de l’écran qui gagnera 0,7 pouce, lequel plaira certainement aux utilisateurs en mal de leur iPhone 7 Plus dont l’écran est plus large.

Martin propose également un concept de ce qui pourrait être le futur iPhone SE 2. Son design reprendrait les principales lignes du modèle actuel, à la différence près que son dos serait en verre pour supporter la charge sans fil. On note également la présence de l’appareil photo en saillie comme sur les autres appareils. Et là encore, la prise jack serait absente, histoire d’harmoniser la gamme iPhone.

Pour l’heure, les détails sur cet iPhone SE 2 sont encore trop confus. Certaines sources parlent d’un écran à encoche et dépourvu de bouton Home, à la manière de l’iPhone X, tandis que d’autres ne croient qu’à de légers changements principalement au niveau des composants, comprenant le processeur A10 des iPhone 7 et 7 Plus. Nous verrons dans les prochaines semaines à quoi ressemblera réellement l’iPhone SE 2…