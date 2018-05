Fuite du supposé iPhone SE 2 avec une encoche et sans bouton Home [Vidéo]

Apple serait sur le point de dévoiler un iPhone SE 2 dans le courant du mois de mai, si l’on en croit les rumeurs et des photos de l’appareil lâchées récemment sur le web.

OnLeaks, connu pour avoir de bonnes infos sur Apple, a partagés sur son compte Twitter une vidéo du prétendu iPhone SE 2, tout en indiquant ne pas être en mesure d’authentifier ces images. Dans cette vidéo, on voit un iPhone SE 2 très différent des photos précédemment évoquées. Bien que son design soit identique, le modèle présenté par OnLeaks dispose d’une encoche à la manière de l’iPhone X, comme s’il était pourvu du système TrueDeph où sont logés les capteurs 3D (utile à Face ID et aux Animojis). Autre différence, cet iPhone SE 2 est privé du bouton Home, ce qui signifiait alors que la reconnaissance faciale soit de la partie pour déverrouiller l’appareil.

 

En l’état, il est assez compliqué de savoir qui dit vrai. Rappelons que la précédente rumeur évoquait un iPhone SE 2 doté d’un dos en verre pour la recharge sans fil, une fonction qui n’est pas représentée dans ce rendu 3D.

Concrètement, il va falloir attendre sagement qu’Apple nous en dise plus sur cet iPhone SE 2 dont la sortie pourrait être prévue dans les prochaines semaines. Nous verrons alors si le design restera inchangé, et surtout si Face ID et la recharge sans fil seront présents…