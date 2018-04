Voici le prétendu iPhone SE 2 avant son annonce officielle en mai

D’après les rumeurs, Apple serait sur le point de dévoiler un iPhone SE 2 dans le courant du mois de mai. En attendant ce jour, les premiers clichés ont fuité sur la toile montrant ce possible iPhone SE 2 doté d’un dos en verre.

Avec une telle qualité des photos, il est assez compliqué d’en tirer quelque chose de fiable. Néanmoins, il faut rappeler que le site MacOtakara a récemment fait savoir que l’iPhone SE 2 verrait le jour en mai, sans date précise. Selon ses dire, l’appareil disposera du processeur A10 Fusion, comme les iPhone 7 et 7 Plus, ainsi qu’un dos en verre apportant le support de la recharge sans fil comme sur les iPhone X et iPhone 8/8 Plus.

Toutefois, on note la présence de la prise jack qui d’après les spéculations du moment ne devrait pas être de la partie. En clair, il faut se méfier de ces photos qui ne peuvent être authentifiées.

Apparemment, le capteur Touch ID sera toujours présent et son écran de 4 pouces également, ce qui semble assez normal dans la mesure où l’iPhone SE se destine à des clients peu fortunés ou pas intéressés par les grands modèles d’iPhone. Reste plus qu’à patienter jusqu’à l’annonce officielle d’Apple…