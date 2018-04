Un iPhone SE 2 sans prise jack pour mai ?

L’iPhone SE 2 pourrait bien être de la partie dès le mois de mai selon les dires du site japonais Macotakara. Cette nouvelle version garderait son écran de 4 pouces, mais serait mieux équipé que jamais pour offrir de bien meilleures performances.

Concept iPhone SE 2

Macotakara croit en effet savoir que cet iPhone SE disposera du processeur A10 Fusion, le même que celui embarqué dans les iPhone 7 et 7 Plus. Autant dire que l’iPhone SE 2 sera plus véloce que le premier du nom doté du processeur A9. Concernant son design, les détails sont encore assez minces, bien qu’il ne soit pass exclu qu’Apple opte pour un dos en verre, signifiant peut-être la prise en charge de la recharge sans fil comme sur les iPhone X et iPhone 8/8 Plus.

Un autre changement possible concerne la prise jack qui pourrait ne plus être présente comme c’est le cas depuis l’iPhone 7. En clair, Apple pourrait harmoniser sa gamme iPhone et privilégier le tout sans fil.

Pour finir, le lancement de l’iPhone SE 2 pourrait intervenir dans le courant du mois de mai. Au niveau du prix, Apple devrait normalement garder les pieds sur terre afin d’attirer de nouveaux clients avec son futur produit d’appel.