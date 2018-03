Concept iPhone SE2 : bords arrondis et chargement sans fil compatible avec l’AirPower

Lancé en mars 2016, l’iPhone SE n’a pas été miss à jour depuis cette période, mais Apple pourrait avoir des projets pour cet iPhone de 4 pouces. D’après les rumeurs, un iPhone SE2 serait dans les cartons, certaines sources jugées fiables parlent d’un éventuel lancement cette année.

Bien que tout cela reste encore à confirmer, le designer Martin Hajek s’est attelé à la tâche pour concevoir un nouveau concept de l’iPhone SE2. Martin s’est inspiré à la fois de l’iPhone SE de première génération et de l’iPhone 8. Le design est assez proche de l’actuel iPhone SE, à la différence près que le capteur photo est en saillie, et la prise jack a été supprimé.

On note également que le pourtour en métal est plus arrondi que sur le précédents iPhone SE et iPhone 5/5S. Dans ce cas précis, on pourrait alors s’attendre à une tenue en main plus agréable.

Au dos, Martin opte pour une finition en verre comme sur les actuels iPhone X et iPhone 8/8 Plus permettant à l’appareil d’être compatible avec le chargement sans fil. Ainsi, l’iPhone SE2 pourrait être compatible avec le socle AirPower qu’Apple se prépare à lancer dans les prochaines semaines à en croire les derniers bruits de couloirs.

Pour mémoire, l’EDN a récemment fait savoir que l’iPhone SE2 ne verrait pas le jour dans la première moitié de 2018, mais plutôt à l’automne prochain aux côtés de l’iPhone X de 2018, de l’iPhone X Plus à écran OLED de 6,5″ et du possible iPhone LCD de 6,1 pouces d’entrée de gamme.