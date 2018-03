Pas d’iPhone SE 2 dans la première moitié de 2018

Selon l’Economic Daily News, Apple ne sortira pas de nouveaux iPhone au cours du premier semestre, pas même en ce qui concerne la nouvelle version de l’iPhone SE dont il a été question dans les rumeurs. Toutefois, il n’est pas exclu qu’Apple présente un nouvel iPad Pro durant la WWDC 2018 prévue début juin.

Alors que de précédentes rumeurs évoquaient la possibilité d’un lancement de l’iPhone SE 2 avant juin, il semblerait que cela ne soit finalement pas le cas. Ce modèle devrait plutôt voir le jour à l’automne prochain, aux côtés des deux nouveaux iPhone OLED de 5,8 et 6,5 pouces, et de l’iPhone LCD de 6,1 pouces. Rappelons qu’Apple n’a pas mis à jour l’iPhone SE depuis son lancement en mars 2016, sauf pour la version de 128 Go sortie il y a un an.

Selon la même source, Apple présentera un iPad Pro de 11 pouces lors du keynote de la WWDC qui se tiendra du 4 au 8 juin. Cet iPad devrait avoir des cadres plus minces, pas de bouton Home et un design similaire à celui de l’iPhone X. On s’attend aussi à l’intégration de Face ID pour la reconnaissance faciale. Avec ce nouveau modèle, un nouvel iPad Pro 12,9 pouces pourrait être de la partie avec un design similaire et Face ID. Les deux modèles devraient intégrer le processeur Apple A11X Octa-core.