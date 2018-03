Un nouvel iPad Pro 11 pouces présenté à la WWDC 2018 ?

Selon l’Economic Daily News, Apple aurait dans les cartons un nouvel iPad Pro doté d’un écran de 11 pouces qui pourrait possiblement être présenté au cours de la WWDC 2018 en juin prochain.

Concept iPad X

Et si l’on en croit les dernières rumeurs, cet iPad Pro pourrait adopter un écran assez proche de celui de l’iPhone X, à savoir avec des bords très fins et une encoche sur le haut où seraient logés les différents capteurs 3D nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. Cela signifie que le bouton Touch ID disparaîtrait par la même occasion. L’autre nouveauté attendue pourrait être le processeur A11X Bionic offrant de meilleures performances grâce à la présence de plus de coeurs que l’A11 Bionic présente dans les iPhone 8 (Plus) et iPhone X.

Reste maintenant à savoir si cet iPad Pro de 11″ remplacera l’actuelle version de 10,5″, et surtout si Apple compte proposer pour la première fois une dalle OLED plutôt qu’un écran LCD. La réponse se fera apparemment attendre jusqu’à la conférence des développeurs prévue en juin.