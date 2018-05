iPhone SE 2 : serait-ce le design final ?

Suite aux premiers rendus de OnLeaks, le design final du présumé iPhone SE 2 a été confirmé par Benjamin Geskin dans de nouvelles images 3D, soulignant ainsi les changements possibles de l’appareil.

Selon Benjamin Geskin, qui a souvent de bonnes infos avant les annonces officielles, l’iPhone SE 2 est un mélange de l’iPhone SE de première génération et de l’iPhone X. Il propose deux versions, l’une est dotée d’un dos aluminium comme sur les iPhone 5/5S/SE et une autre avec un dos en verre afin de supporter le chargement sans fil comme sur les derniers iPhone X et iPhone 8/8 Plus.

Ces nouveaux rendus confirment également la présence d’un écran 18:9 avec encoche sur le nouvel iPhone SE 2. Il est évident que l’écran semble plus petit que celui de l’iPhone X, mais tout en étant plus grand que l’iPhone SE de 4 pouces. Possible qu’Apple ait opté pour un écran de 5 pouces, mais pas forcément OLED, plutôt LCD pour des questions de coûts. L’encoche paraît quant à elle plus petite que celle de l’iPhone X, tandis que le bouton Home/Touch ID a totalement disparu de la circulation. En clair, le géant californien pourrait s’être inspiré de son iPhone X pour ce modèle, tel un « mini iPhone X ». Reste à savoir s’il y aura exactement le même système TrueDepth que l’on connait sur l’iPhone X.

D’après les rumeurs du moment, l’iPhone SE 2 pourrait embarquer du processeur A10 Fusion, comme sur les iPhone 7 et 7 Plus. Si certaines source parlent d’un lancement dans le courant du mois de mai, il n’est pas exclu qu’Apple le présente au plus tard lors de sa WWDC 2018 qui se déroulera du 4 au 8 juin. Durant cette conférence, Apple lèvera également le voile sur l’iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 et watchOS 5.

Qu’attendez-vous de l’iPhone SE 2 au niveau de la conception et des fonctionnalités ?