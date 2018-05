Apple met fin à l’application Texture pour Windows

Après avoir acquis le service d’abonnement aux magazines numériques Texture, Apple a finalement décidé de fermer l’application officielle pour Windows.

Depuis son lancement en 2010, Texture est devenu le principal service d’abonnement aux États-Unis et offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder instantanément à certains des magazines les plus lus au monde depuis les appareils mobiles. En 2016, Texture a été choisi par la rédaction de l’App Store pour les sélections annuelles « Best Of », qui célèbrent les applications et les jeux les plus innovants pour les utilisateurs d’iOS. En plus d’accéder aux magazines favoris, les utilisateurs de Texture peuvent découvrir de nouveaux contenus en fonction de leurs intérêts et de leurs passions. Le service offre l’accès à plus de 200 magazines pour 9,99 $ par mois et a été acquis par Apple en mars dernier.

Cependant, l’application Texture pour Windows ne sera plus disponible à partir du 30 juin. L’application était pleine de failles et intégrait une interface désormais obsolète, Apple a donc préféré la supprimer complètement.

« Texture est un laissez-passer pour accéder aux meilleurs magazines du monde. Pour que tout fonctionne bien, les anciennes versions de l’application doivent parfois être retirées. Après le 30 juin 2018, l’application Texture pour Windows ne sera plus disponible. Votre abonnement Texture continuera d’être disponible sur les smartphones ou tablettes compatibles fonctionnant sous iOS ou Android et sur les tablettes Fire HD, ainsi qu’un accès continu à tous les magazines que vous avez sélectionnés comme favoris », peut-on lire sur le site de Texture.